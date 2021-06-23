Стащил ключи для покатушек и попал в аварию: история угона по-тульски Фото: Алексей ФОКИН

По предварительным данным, 20-летний студент, находясь в гостях у друга, похитил у него ключи от родительской иномарки и поехал кататься по Туле. Во время поездки молодой человек столкнулся с другой машиной, покинув место происшествия.

В результате ДТП никто не пострадал, а подозреваемого бросившего чужой «Мицубиси Аутлендер» 2019 года выпуска, полицейские все-таки вычислили, и в содеянном он признался.

Теперь студенту грозит наказание не только за оставление места ДТП, но и по уголовному делу по статье 166 УК РФ.