Тула
Еще
Радио
Тула
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия23 июня 2021 10:11

Житель Щекина по пьянке избил и задушил сожительницу

Приговор по уголовному делу вынес местный районный суд
Елена Иргиз
КомментироватьОставить комментарий(0)
Житель Щекина по пьянке избил и задушил сожительницу

Житель Щекина по пьянке избил и задушил сожительницу

Фото: Алексей ФОКИН

Житель Щекина по пьянке избил и задушил сожительницу. Приговор по уголовному делу вынес местный районный суд.

Судебное следствие установило, что 17 марта 2021 года обвиняемый выпивал со своей сожительницей в ее квартире. Во время застолья между ними вспыхнула ссора, и в итоге мужчина избил женщину.

Позже полиция установила, что подсудимый несколько раз ударил ее по жизненно важным органам, а потом задушил. В результате женщина умерла на месте происшествия от полученных травм.

На суде обвиняемый признал свою вину и в своих действиях раскаялся. Суд приговорил его к 8,5 годам колонии строгого режима.