Житель Щекина по пьянке избил и задушил сожительницу Фото: Алексей ФОКИН

Житель Щекина по пьянке избил и задушил сожительницу. Приговор по уголовному делу вынес местный районный суд.

Судебное следствие установило, что 17 марта 2021 года обвиняемый выпивал со своей сожительницей в ее квартире. Во время застолья между ними вспыхнула ссора, и в итоге мужчина избил женщину.

Позже полиция установила, что подсудимый несколько раз ударил ее по жизненно важным органам, а потом задушил. В результате женщина умерла на месте происшествия от полученных травм.

На суде обвиняемый признал свою вину и в своих действиях раскаялся. Суд приговорил его к 8,5 годам колонии строгого режима.