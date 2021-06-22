В Ясногорске наркоторговец попытался уничтожить доказательства своей вины и получил 6 лет колонии Фото: Алексей ФОКИН

В Ясногорске осудили местного 48-летнего жителя за вмешательство в работу следователя по делу о незаконном сбыте наркотиков в крупном размере.

Судебное следствие установило, что днем 20 февраля 2021 года обвиняемый в незаконном сбыте наркотиков находился в кабинете следователя в здании ОМВД России в Ясногорске, выхватил из рук своего адвоката заключение судебно-химической экспертизы, с которым должен был ознакомиться, и разорвал его на мелкие части.

До этого злоумышленника арестовали за незаконный сбыт крупной партии наркотиков в ноябре 2020 года. Уничтоженный результат экспертизы впоследствии восстановили, он стал одним из доказательств вины подсудимого.

За попытку избавиться от доказательств преступления мужчину приговорили к 6 годам колонии строгого режима.