В Тульской области до конца недели ожидается жара до +37°C
Фото: Алексей ФОКИН
В Тульской области с 23 по 25 июня ожидается местами сильная жара с температурой воздуха до +35..+37°C.
Спасатели напоминают жителям региона, как уберечься от теплового удара в такую погоду. При жаре следует:
- носить воздухопроницаемую одежду из хлопка;
- избегать физических нагрузок, двигаться не спеша, чаще находиться в тени;
- употреблять больше жидкости, пить минеральную воду без газа.
В случае любой чрезвычайной ситуации звоните в Единую службу спасения по телефону "01" или с мобильного - "112" и "101".