В Тульской области до конца недели ожидается жара до +37°C Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области с 23 по 25 июня ожидается местами сильная жара с температурой воздуха до +35..+37°C.

Спасатели напоминают жителям региона, как уберечься от теплового удара в такую погоду. При жаре следует:

- носить воздухопроницаемую одежду из хлопка;

- избегать физических нагрузок, двигаться не спеша, чаще находиться в тени;

- употреблять больше жидкости, пить минеральную воду без газа.

В случае любой чрезвычайной ситуации звоните в Единую службу спасения по телефону "01" или с мобильного - "112" и "101".