В Туле на три месяца закрыли ТЦ «Демидовский» за санитарные нарушения Фото: Алексей ФОКИН

В Туле за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения закрыли ТЦ «Демидовский»

Суд установил, что 14 июня ООО «Парадиз» - собственник торгового центра - в течение дня не контролировало ношение масок посетителями и сотрудниками, либо же маски были надеты неправильно: не закреплены на переносице, не закрывали все органы дыхания.

Также в торговом центре не соблюдалась дистанция, не проводилась дезинфекция, не проверялась температура у сотрудников в начале рабочего дня. Кроме того, на входе не было санитайзеров для посетителей, не проводилось также обеззараживание воздуха.

В связи с найденными нарушениями суд постановил закрыть данный торговый центр на 3 месяца. Постановление подлежит немедленному исполнению.