В тульском облизбиркоме заработала горячая линия

В избирательной комиссии Тульской области начала функционировать горячая линия.

На территории Тульской области состоятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, Губернатора Тульской области, а также выборы депутатов органов местного самоуправления.

Избиратели нашего региона по телефону могут получить консультацию о порядке голосования по месту нахождения, уточнить расположение своего избирательного участка, узнать о ходе избирательной кампании. Также члены комиссии, отвечающие на звонки, будут фиксировать поступающие сигналы о возможных нарушениях, допущенных участниками избирательного процесса.

Телефон горячей линии – 8 (4872) 30-69-94 в рабочие дни с 09.00 до 18.00 часов.