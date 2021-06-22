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Общество22 июня 2021 15:58

Администрацию поселка в Тульской области обязали присвоить 25 объектов водоснабжения

Эти объекты были без хозяина больше года
Елена Иргиз
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Администрацию поселка в Тульской области обязали присвоить 25 объектов водоснабжения

Администрацию поселка в Тульской области обязали присвоить 25 объектов водоснабжения

Фото: Алексей ФОКИН

Администрацию поселка Первомайский в Щекинском районе обязали присвоить 25 объектов водоснабжения и водоотведения. Проверку провела местная прокуратура.

В ходе инспекции выяснилось, что больше двух десятков объектов водоснабжения и водоотведения числятся бесхозными уже больше года, и право муниципальной собственности на них не зарегистрировано. Такое положение дел может привести к нарушению бесперебойного режима водоснабжения в поселке.

В связи с этим прокуратура направила в суд иск с требованием обязать администрацию Первомайского зарегистрировать данные объекты. Суд с прокуратурой района согласился.