Администрацию поселка в Тульской области обязали присвоить 25 объектов водоснабжения Фото: Алексей ФОКИН

Администрацию поселка Первомайский в Щекинском районе обязали присвоить 25 объектов водоснабжения и водоотведения. Проверку провела местная прокуратура.

В ходе инспекции выяснилось, что больше двух десятков объектов водоснабжения и водоотведения числятся бесхозными уже больше года, и право муниципальной собственности на них не зарегистрировано. Такое положение дел может привести к нарушению бесперебойного режима водоснабжения в поселке.

В связи с этим прокуратура направила в суд иск с требованием обязать администрацию Первомайского зарегистрировать данные объекты. Суд с прокуратурой района согласился.