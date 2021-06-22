Тульские спасатели помогут жителям Крыма, пострадавшим от подтопления
Фото: Алексей ФОКИН
Тульские спасатели помогут жителям Крыма, пострадавшим от подтопления. Напомним, там из-за сильного дождя затопило сотни домов, в том числе в Керчи и Ялте.
Работы по ликвидации последствий стихии продолжаются круглосуточно: откачивается вода с жилых и подвальных помещений, очищаются русла рек, ливневки и водоотводы.
От Тульской области в Крым направилась аэромобильная группировка в 100 человек и 17 единиц техники.