Тульские спасатели помогут жителям Крыма, пострадавшим от подтопления Фото: Алексей ФОКИН

Тульские спасатели помогут жителям Крыма, пострадавшим от подтопления. Напомним, там из-за сильного дождя затопило сотни домов, в том числе в Керчи и Ялте.

Работы по ликвидации последствий стихии продолжаются круглосуточно: откачивается вода с жилых и подвальных помещений, очищаются русла рек, ливневки и водоотводы.

От Тульской области в Крым направилась аэромобильная группировка в 100 человек и 17 единиц техники.