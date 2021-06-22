Фестиваль «Толстой» в Тульской области переносится на неопределенный срок Фото: Алексей ФОКИН

Театральный фестиваль «Толстой» в Тульской области переносится на неопределенный срок. Причиной такого решения стало обострение ситуации с распространением коронавирусной инфекции и рекомендация регионального Роспотребнадзора.

Напомним, что пятый юбилейный театральный фестиваль «Толстой» должен был пройти с 24 по 27 июня 2021 года. Тем зрителям, кто пожелает вернуть билеты, будет возмещена их полная стоимость (включая комиссию).

О новой дате проведения фестиваля его организаторы сообщат отдельно.