В Тульской области за сутки поймали 70 нарушителей масочного режима Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области ужесточился контроль за соблюдением масочного режима.

Как доложил начальник УМВД России по региону Сергей Галкин на заседании оперативного штаба по коронавирусу, каждую неделю отмечается около 1000 нарушений, прежде всего в транспорте, торговых центрах и других общественных местах.

Так, за одни только сутки более 70 человек нарушили санитарные требования. Также к ответственности за минувшую неделю привлекли 8 водителей общественного транспорта и 10 продавцов.