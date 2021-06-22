В Теплом местная жительница незаконно получала пособие по уходу за ребенком Фото: Алексей ФОКИН

В Теплом местная жительница незаконно получала пособие по уходу за ребенком. Теперь 57-летняя женщина должна заплатить крупный штраф.

Судебное следствие установило, что с июля 2015 по январь 2017 в поселке Теплое главный одной из организаций взяла фиктивный отпуск по уходу за ребенком до трех лет с сокращенным рабочим днем якобы для своей внучки, хотя на самом деле за ребенком не ухаживала и находилась все время на работе.

При этом женщина получала как зарплату, так и пособие, причинив ущерб федеральному бюджету в 700 с лишним тысяч рублей, так как выплаты начислялись ей с учетом того, что злоумышленница проживала на территории, подвергшейся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

На суде женщина свою вину признала и возместила причиненный ущерб. Теперь ей придется заплатить еще и штраф в 150 000 рублей.