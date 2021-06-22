За кражу товаров из «Магнита» жительница Одоева отправится в колонию Фото: Алексей ФОКИН

За кражу товаров из «Магнита» жительница Одоева отправится в колонию. Женщина пыталась пронести мимо кассы вещей на 5 096 рублей.

Как было установлено в ходе судебного следствия, обвиняемая 28 марта вошла в торговый зал магазина «Магнит Косметик», спрятала набор товаров в сумку и направилась к выходу. У дверей сработали антикражные ворота. Сотрудница магазина попыталась остановить злоумышленницу, но та сопротивлялась и поцарапала продавщицу ногтями.

На суде женщина признала свою вину полностью. Ее приговорили к 1 году лишения свободы в колонии общего режима.