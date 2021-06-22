Житель Тульской области ограбил велосипедиста и тут же попался полиции Фото: Алексей ФОКИН

Житель Тульской области ограбил велосипедиста, но тут же попался полиции. Это случилось в ночь на вторник в Щекинском районе.

По предварительной оперативной информации, некий злоумышленник ночью напал на 35-летнего жителя того же района, который ехал на велосипеде по парковой территории. Похититель отобрал велосипед и мобильник, после чего скрылся.

Грабителя почти сразу же обнаружил наряд полиции, который дежурил в этом районе. Им оказался 50-летний ранее судимый местный житель. Велосипед и телефон нашли при нем. Сейчас полиция выясняет все детали происшествия.