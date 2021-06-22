За попытку передать наркотики в колонию с помощью арбалета узловчанин сядет на 9 лет Фото: Алексей ФОКИН

Житель Тульской области пытался переправить наркотики в тюрьму при помощи арбалета Необычным способом транспортировки незаконных веществ хотел воспользоваться 35-летний житель города Узловой.

Как было установлено в ходе судебного следствия, в январе 2021 года мужчина пытался перебросить на территорию колонии строгого режима сверток с наркотиками при помощи арбалета. Прикрепив сверток к стреле, мужчина хотел переправить их, однако его задержали сотрудники полиции.

Теперь местному жителю предъявлено обвинение по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное в исправительном учреждении, в значительном размере». Уточняется, что общий вес наркотиков составил 29 граммов.

Подсудимого приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.