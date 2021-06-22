В Тульской области мотоцикл попал под грузовой прицеп: погибла девушка Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области мотоцикл столкнулся с грузовиком с прицепом. В аварии погибла несовершеннолетняя девушка.

По предварительной информации, 21 июня около 21:17 в Новомосковске на улице Космонавтов 33-летний мужчина, будучи за рулем грузовика КАМАЗ 65117 не пропустил мотоцикл Kawasaki ZR750, которым управлял в тот момент 23-летний парень без прав управления мотоциклом. Юноша при этом вез на заднем сидении 17-летнюю девушку, у которой не было шлема.

От полученных травм в результате попадания мотоцикла под колеса прицепа девушка скончалась на месте ДТП. Мотоциклист же полуил различные травмы, ему оказали медицинскую помощь.