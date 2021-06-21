За халатность, приведшей к отравлению семьи, житель Плавска заплатит штраф Фото: Алексей ФОКИН

В Плавске осудили работника управляющей компании, по вине которого весной семья отравилась окисью углерода. Приговор вынес местный суд.

Как было установлено в ходе судебного следствия, 26 марта 2021 года в одной из квартир на улице Октябрьской 49-летняя местная жительница, ее 40-летний супруг и 8-летний внук отравились угарным газом и попали в больницу.

В ходе расследования выяснилось, что специалист управляющей компании, в ведомстве которой находился данный дом, в течение двух с половиной лет не проводил осмотр технического состояния дымовентиляционных каналов. Из-за засора дымового канала при работе колонки угарный газ шел не в вытяжку, а в квартиру, что и стало причиной отравления трех человек.

В суде мужчина признал вину полностью. Дело рассматривалось в особом порядке. Теперь 59-летний работник управляющей компании должен заплатить штраф в 100 000 рублей.