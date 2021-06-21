Кто из туляков 22 июня останется без электричества Фото: Алексей ФОКИН

Завтра, 22 июня, в Туле в домах на нескольких десятках улиц не будет электроэнергии из-за разных работ, в том числе:

- капитальный ремонт электрооборудования;

- монтаж проводов;

- обрезка деревьев и др.

Так, с 9:00 до 17:00 электричества не будет в домах по адресам:

- ул. М. Горького, 1-г;

- Новомосковское ш., 38, 46;

- ул. Путейская, 11, 4-а, 1;

- ул. Путейская, 3, 5;

- ул. Болдина, 97, 99, 107, 109;

- Одоевское ш., 12;

- пер. Врубовой, 1-41, 41-а (нечётн.), 2-48 (чётн.);

- пер. О.Кошевого, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.);

- ул. О.Кошевого, 1-17 (нечётн.), 2-14 (чётн.);

- ул. Горняцкая, 1-15 (нечётн.), 2-10 (чётн.),

- пер. Агеева, 1-10;

- ул. Щепкина, 1-21 (нечётн.), 21-а, 21-б, 1-а, 2-18 (чётн.);

- ул. Газовая, 30, 32, 34;

- ул. Ермоловой, 1-13 (нечётн.), 2-20 (чётн.);

- ул. Верещагина, 1-21 (нечётн.), 2-а, 1-а, 1-б, 1-в, 2-22 (чётн.), 8-а, 7-а, 1-г;

- ул. Коксовая, 33, 31, 35, 38, 40, 44, 46, 48;

- пр-зд Верещагина, 1-7;

- Епифанское ш., 27-57 (нечётн.), 38, 32, 34;

- ул. Ив. Франко, 1-21 (нечётн.), 6-а, 6-б, 6, 8, 2, 4-а, 4-б, 10;

- ул. Ватутина, 1-17 (нечётн.), 2-22 (чётн.);

- ул. Газовая, 40, 42;

- ул. Карпова, 31-57 (нечётн.), 28-70 (чётн.);

- 9-й пр-зд, 48-58 (чётн.), 53-65 (нечётн.), 58-б, 60-б;

- 10-й пр-зд, 54-72 (чётн.), 59-89 (нечётн.);

- 11-й пр-зд, 62-86 (чётн.), 59-79 (нечётн.);

- ул. Кап. Громова, 8;

- 13-й пр-зд, 1-в;

- 27-й пр-зд, 1-26;

- 28-й пр-зд, 1-17 (нечётн.), 2-24 (чётн.)

- 4-й Баташёвский пр-зд, 3;

- 29-й пр-зд, 2-16 (чётн.);

- ул. Карпова, 1-13 (нечётн.);

- 27-й пр-зд, 25;

- 28-й пр-зд, 26-54 (чётн.), 19-41 (нечётн.).

Мясново:

- ул. Чмутова, 170-а, 170-180 (чётн.), 119-153 (нечётн.), 204, 206, 208;

- 11-й Полюсный пр-зд, 2-48 (чётн.), 3-41 (нечётн.);

- ул. Тихмянова, 1-п;

- 12-й пр-зд, 2, 2-а, 12, 18-а;

- 10-й пр-зд, 1-н, 1-м, 1-д, 1-и, 1-л, 1-к, 2-и, 2-з;

- ул. В. Краснослободская, 61-103 (нечётн.), 74-88 (чётн.);

- ул. Привокзальная, 36-64 (чётн.);

- ул. Профсоюзная, 6-а, 7, 8, 9, 10, 11, 12;

- 4-й пр-зд, 47-а, 47-б, 49-а, 49-б;

- ул. Н. Краснослободская, 40-52 (нечётн.), 37-б, 37-45 (нечётн.).