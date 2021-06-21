Тула
Еще
Радио
Тула
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество21 июня 2021 17:45

Кто из туляков 22 июня останется без электричества

Публикуем список адресов
Елена Иргиз
КомментироватьОставить комментарий(0)
Кто из туляков 22 июня останется без электричества

Кто из туляков 22 июня останется без электричества

Фото: Алексей ФОКИН

Завтра, 22 июня, в Туле в домах на нескольких десятках улиц не будет электроэнергии из-за разных работ, в том числе:

- капитальный ремонт электрооборудования;

- монтаж проводов;

- обрезка деревьев и др.

Так, с 9:00 до 17:00 электричества не будет в домах по адресам:

- ул. М. Горького, 1-г;

- Новомосковское ш., 38, 46;

- ул. Путейская, 11, 4-а, 1;

- ул. Путейская, 3, 5;

- ул. Болдина, 97, 99, 107, 109;

- Одоевское ш., 12;

- пер. Врубовой, 1-41, 41-а (нечётн.), 2-48 (чётн.);

- пер. О.Кошевого, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.);

- ул. О.Кошевого, 1-17 (нечётн.), 2-14 (чётн.);

- ул. Горняцкая, 1-15 (нечётн.), 2-10 (чётн.),

- пер. Агеева, 1-10;

- ул. Щепкина, 1-21 (нечётн.), 21-а, 21-б, 1-а, 2-18 (чётн.);

- ул. Газовая, 30, 32, 34;

- ул. Ермоловой, 1-13 (нечётн.), 2-20 (чётн.);

- ул. Верещагина, 1-21 (нечётн.), 2-а, 1-а, 1-б, 1-в, 2-22 (чётн.), 8-а, 7-а, 1-г;

- ул. Коксовая, 33, 31, 35, 38, 40, 44, 46, 48;

- пр-зд Верещагина, 1-7;

- Епифанское ш., 27-57 (нечётн.), 38, 32, 34;

- ул. Ив. Франко, 1-21 (нечётн.), 6-а, 6-б, 6, 8, 2, 4-а, 4-б, 10;

- ул. Ватутина, 1-17 (нечётн.), 2-22 (чётн.);

- ул. Газовая, 40, 42;

- ул. Карпова, 31-57 (нечётн.), 28-70 (чётн.);

- 9-й пр-зд, 48-58 (чётн.), 53-65 (нечётн.), 58-б, 60-б;

- 10-й пр-зд, 54-72 (чётн.), 59-89 (нечётн.);

- 11-й пр-зд, 62-86 (чётн.), 59-79 (нечётн.);

- ул. Кап. Громова, 8;

- 13-й пр-зд, 1-в;

- 27-й пр-зд, 1-26;

- 28-й пр-зд, 1-17 (нечётн.), 2-24 (чётн.)

- 4-й Баташёвский пр-зд, 3;

- 29-й пр-зд, 2-16 (чётн.);

- ул. Карпова, 1-13 (нечётн.);

- 27-й пр-зд, 25;

- 28-й пр-зд, 26-54 (чётн.), 19-41 (нечётн.).

Мясново:

- ул. Чмутова, 170-а, 170-180 (чётн.), 119-153 (нечётн.), 204, 206, 208;

- 11-й Полюсный пр-зд, 2-48 (чётн.), 3-41 (нечётн.);

- ул. Тихмянова, 1-п;

- 12-й пр-зд, 2, 2-а, 12, 18-а;

- 10-й пр-зд, 1-н, 1-м, 1-д, 1-и, 1-л, 1-к, 2-и, 2-з;

- ул. В. Краснослободская, 61-103 (нечётн.), 74-88 (чётн.);

- ул. Привокзальная, 36-64 (чётн.);

- ул. Профсоюзная, 6-а, 7, 8, 9, 10, 11, 12;

- 4-й пр-зд, 47-а, 47-б, 49-а, 49-б;

- ул. Н. Краснослободская, 40-52 (нечётн.), 37-б, 37-45 (нечётн.).