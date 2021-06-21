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Общество21 июня 2021 16:44

Новым начальником тульской Росгвардии станет Владимир Цибульский

В минувшую субботу с новым назначением его поздравил руководитель Росгвардии Красноярск Валерий Кускашев
Елена Иргиз
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В минувшую субботу с новым назначением его поздравил руководитель Росгвардии Красноярск Валерий Кускашев

В минувшую субботу с новым назначением его поздравил руководитель Росгвардии Красноярск Валерий Кускашев

В Туле сменится начальник Управления Росгвардии. Им станет Владимир Цибульский, полковник полиции в подразделении СОБР, сообщает ведомство в Красноярском крае.

В минувшую субботу, 19 июня, с новым назначением Цибульского поздравил руководитель Росгвардии Красноярск Валерий Кускашев, вручив полковнику также грамоту.

Напомним, что ранее в Тульской области руководителем Росгвардии был Олег Петрик. Официальной информации о назначении нового начальника регионального ведомства пока нет.