Молодой туляк сбил велосипедиста-подростка и скрылся с места происшествия Фото: материалы пресс-служб

В Туле 25-летний юноша сбил велосипедиста и скрылся с места происшествия. Это случилось 20 июня на улице Октябрьской.

По предварительной информации, в минувшее воскресенье около 16:30 25-летний юноша, будучи за рулем ВАЗ 212140, сбил 16-летнего подростка на велосипеде. Школьник получил различные травмы, ему оказали медицинскаую помощь, а сам виновник ДТП с места аварии скрылся.

Полиция все же вычислила горе-автолюбителя и задержала его. Выяснилось, что молодой человек в момент происшествия был пьян.