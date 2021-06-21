В Щекинском районе перевернулся ВАЗ: водитель был без прав и пьян Фото: материалы пресс-служб

В Щекинском районе перевернулся ВАЗ: водитель был без прав и пьян. Это случилось в селе Царево 20 июня.

По предварительным данным, около 01:45 на улице Пироговской пьяный 18-летний юноша без прав ехал на незарегистрированном автомобиле ВАЗ 21213, не справился с управлением, врезался в ограждение моста производства дорожных работ, от чего машина опрокинулась.

В результате происшествия пострадала 14-летняя девочка. Ее с различными травмами отвезли в больницу.