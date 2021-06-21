В Тульской области 17-летний пьяный парень на мотоцикле устроил ДТП Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области 17-летний пьяный парень на мотоцикле устроил ДТП. Юноша при этом был пьян. Это произошло 18 июня в поселке Лазарево Щекинского района.

По предварительным данным, около 22:50 на улице Октябрьской 17-летний молодой человек, будучи пьян и без прав, ехал на незарегистрированном мотоцикле «Motoland» и при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не пропустил «Волгу».

В результате аварии пострадал сам водитель мотоцикла и его также 17-летний пассажир. Их с различными травмами отвезли в больницу. При этом на пострадавших не было защитных шлемов.