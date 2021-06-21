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Происшествия21 июня 2021 14:35

В Новомосковске подростки украли из подъезда телекоммуникационный модуль и провода

Полиция выясняет обстоятельства случившегося
Елена Иргиз
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В Новомосковске подростки украли из подъезда телекоммуникационный модуль и провода

В Новомосковске подростки украли из подъезда телекоммуникационный модуль и провода

Фото: Алексей ФОКИН

В Новомосковске подростки украли из подъезда телекоммуникационный модуль и провода. Полиция проводит проверку.

По предварительным данным, злоумышленники повредили крепления на стене одного из домов, что позволило им снять металлический ящик, принадлежащий телекоммуникационной компании. Они забрали этот ящик с модулями соединения, а также сетевой кабель, предположительно, для последующего сбыта.

Оперативники вычислили злоумышленников. Ими оказались трое несовершеннолетних новомосковцев. Их задержали, и в своих действиях подростки признались. Похищенное нашли при них и изъяли. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.