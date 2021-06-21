Уголовное дело о мене Центрального стадиона в Туле возвратили прокурору Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области уголовное дело о мене Центрального стадиона возвратили прокурору. Решение обжаловать приговор приняли 1 июня, сообщают источники.

Адвокаты обвиняемой стороны нашли 13 причин для пересмотра данного дела. Суд учел их мнение, в частности противоречия в показаниях свидетелей. Также защитники настаивают на допросе бывшего губернатора региона Владимира Груздева, кому и принадлежит инициатива возвращения стадиона в муниципальную собственность.

Напомним, что Центральный стадион перешел в собственность Тулы взамен территории бывшего депо на Оборонной. Это привело к тому, что предприятию МКП «Тулгорэлектротранс» пришлось арендовать у города ранее принадлежащий ему участок земли. Эта сумма аренды и составляет ущерб - более 61 миллиона рублей.