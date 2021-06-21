За грабеж ювелирного магазина туляк отправится на несколько лет в колонию Фото: Алексей ФОКИН

За грабеж ювелирного магазина туляк отправится на несколько лет в колонию. Приговор по уголовному делу вынес Центральный районный суд Тулы.

Как установило следствие на суде, вечером 21 июля 2020 года 49-летний безработный житель Тулы загородил вход в помещение ювелирного магазина на пересечении пр. Ленина и ул. Первомайской г. Тулы, сигнальной лентой. После этого, зайдя в торговый зал, он поджог у одной из витрин бутылку с зажигательной смесью. По магазину пошел дым и началась паника. Тогда злоумышленник разбил топором стекла двух витрин и украл оттуда подставки с ювелирными изделиями.

Общая стоимость драгоценностей составила более 2,5 миллионов рублей. При этом в ходе обыска задержанного нашли только часть украденного - на сумму около 655 000 рублей.

Суд приговорил грабителя к 7 годам колонии строгого режима. Приговор может быть обжалован в законные сроки.