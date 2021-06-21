Это случилось минувшей ночью на проспекте Ленина Фото: Алексей ФОКИН

В Туле бывший уголовник избил прохожего в центре города. Это случилось минувшей ночью на проспекте Ленина.

По предварительной информации, в ночь с воскресенья на понедельник на остановке возле сетевого супермаркета неизвестный избил местного жителя. Сообщение о драке поступило полиции от свидетелей происшествия.

На месте оперативники выяснили, что драку устроил 32-летний ранее судимый житель Тулы, набросившись на 31-летнего мужчину. Пострадавший написал заявление о нанесенных ему побоях. Кроме того, жалобы на избиение тем же субъектом поступали и от еще одного жителя Тулы, причем последнему пришлось даже обратиться за медицинской помощью.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.