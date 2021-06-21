В Дубенском районе директора предприятия оштрафовали за сокрытие 5 млн. рублей Фото: Алексей ФОКИН

В Дубенском районе директора предприятия оштрафовали за сокрытие от налогов 5 млн. рублей. Приговор по уголовному делу вынес местный суд.

Как было установлено в ходе расследования, с ноября 2018 по февраль 2020 глава ООО «Матрикс» - предприятия по производству спортивных ковриков - рассчитывался с контрагентами без зачисления денег на расчетный счет организации, и таким образом сокрыл от налогов более 5 миллионов рублей.

По приговору суда мужчина признан виновным. Наказанием бывшему директору предприятия будет штраф в размере 250 000 рублей.