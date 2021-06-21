Где в Туле бесплатно раздают воду Фото: Алексей ФОКИН

В Туле из-за аномальной жары (до +34°C) бесплатно раздают воду на точках по продаже кваса. Так, сегодня, 21 июня, выпить воды можно в следующих местах города:

- ул. М. Горького, д. 14;

- ул. Октябрьская, д. 9; -

ул. Пузакова, д. 5;

- пересечение ул. Смидович и 9 Мая, д. 5;

- ул. Кутузова, д. 13;

- ул. Вильямса, д. 32;

- пересечение ул. Марата, д. 26 и ул. Плеханова;

- ул. Металлургов, д. 43;

- ул. Металлургов, д. 62;

- ул. Фрунзе, д. 5;

- ул. Кауля, д. 45;

- ул. Н. Руднева, д. 62;

- пр-кт Ленина, д. 28;

- пересечение ул. Жаворонкова и ул. Ф. Энгельса;

- Красноармейский проспект, д. 17;

- ул. Октябрьская, д. 95;

- Красноармейский проспект, д. 48 корп. 2.

Кроме этого, работают и дополнительные точки:

- пересечение пр-кта Ленина и ул. Советской;

- пересечение ул. Первомайской и пр-кта Ленина;

- ул. Октябрьская, ост. "Московская застава".