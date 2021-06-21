Метеопредупреждение: в Тульской области до конца недели сохранится жара
Фото: Алексей ФОКИН
В Тульской области по данным метеорологов с 20 по 24 июня сохранится жара до +30..+34°С. Спасатели напоминают жителям региона о правилах безопасности.
Чтобы уберечься от жары, следует:
- носить воздухопроницаемую одежду из хлопка;
- избегать физических нагрузок, двигаться не спеша, чаще находиться в тени;
- пить больше жидкости, особенно минеральную воду без газа.
В целом будьте осторожны и внимательны в жаркий период.
Если случилась какая-то чрезвычайная ситуация или происшествие - обращайтесь в Единую службу спасения по городскому телефону -"01" или с мобильного - "112" и "101".