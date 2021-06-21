Метеопредупреждение: в Тульской области до конца недели сохранится жара Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области по данным метеорологов с 20 по 24 июня сохранится жара до +30..+34°С. Спасатели напоминают жителям региона о правилах безопасности.

Чтобы уберечься от жары, следует:

- носить воздухопроницаемую одежду из хлопка;

- избегать физических нагрузок, двигаться не спеша, чаще находиться в тени;

- пить больше жидкости, особенно минеральную воду без газа.

В целом будьте осторожны и внимательны в жаркий период.

Если случилась какая-то чрезвычайная ситуация или происшествие - обращайтесь в Единую службу спасения по городскому телефону -"01" или с мобильного - "112" и "101".