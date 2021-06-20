В Тульскую область пришла аномальная жара Фото: Алексей ФОКИН

ГУ МЧС России по Тульской области, ссылаясь на дынные регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявило метеопредупреждение, связанное с сильной жарой в ближайшие дни.

Предполагается, что температура воздуха в первой половине недели составит порядка +34°С.

Главное управление МЧС России по Тульской области рекомендует при такой жаре носить воздухопроницаемую одежду из хлопка, избегать физических нагрузок, чаще находится в тени. Также стоит употреблять больше жидкости, пить минеральную воду без газа.