Только треть из одобренных МЧС пляжей в Тульской области одобрил Роспотребнадзор Фото: Алексей ФОКИН

На начало сезона в регионе обещались 60 зон отдыха. На данный момент проверены спасателями и одобрены почти все – 59. Однако проверка другой структуры – Роспотребнадзора – утверждает, что лишь 18 мест для купания в регионе соответствуют санитарным правилам.

На данный момент заключение о соответствии санитарным нормам получили, в том числе, средний пруд ЦКПиО им. П. П. Белоусова, пляж на реке Веневка в Веневе, два пляжа на реке Красивая Меча в Ефремов, городской пруд в Узловой, открытый плавательный бассейн в микрорайоне Сокольники Новомосковска, пляж «Вороньи Выселки» в Кимовском районе.