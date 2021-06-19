В Тульской области появился новый конкурс для учителей со стимулом в несколько десятков тысяч рублей Фото: Алексей ФОКИН

В июне в регионе стартует новый региональный конкурс «Призвание – учить!». Всего в нем 11 номинаций для педагогов, которые работают в Тульской области – как для молодых учителей со стажем работы от 1 года до 3 лет, так и тех, кто опытнее. Свои номинации есть для мастеров профессионального образования и производственного обучения, воспитателей детских садов, педагогов дополнительного образования, социальных педагогов, педагогов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Конкурс пройдет дистанционно. Учителям необходимо подать заявление на портале Госуслуг и разместить материалы, отражающие опыт своей деятельности.

Конкурс продлится до конца сентября. Победители получат призы по 100 тысяч рублей единовременно или по 15 и 20 в течение года.