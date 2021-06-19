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Общество19 июня 2021 11:20

Две тульские школы нарушали правила противопожарной безопасности

Обе располагаются в Пролетарском округе города
Игорь КОПЫТОВ
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Две тульские школы нарушали правила противопожарной безопасности

Две тульские школы нарушали правила противопожарной безопасности

Фото: Алексей ФОКИН

Недочеты обнаружены в Центрах образования № 33 и № 45.

Тщательная проверка прокуратуры установила, что в одном случае подсобка не была оборудована системой пожарной сигнализации, а на пути эвакуации из столовой на лестницу допущен перепад высот.

В другом – на первом этаже не размещен обязательный план эвакуации, запасные выходы не оборудовали приспособлениями для самозакрывания.

В итоге нарушения оперативно устранены. Новый учебный год школьники встретят в безопасных условиях.