Две тульские школы нарушали правила противопожарной безопасности Фото: Алексей ФОКИН

Недочеты обнаружены в Центрах образования № 33 и № 45.

Тщательная проверка прокуратуры установила, что в одном случае подсобка не была оборудована системой пожарной сигнализации, а на пути эвакуации из столовой на лестницу допущен перепад высот.

В другом – на первом этаже не размещен обязательный план эвакуации, запасные выходы не оборудовали приспособлениями для самозакрывания.

В итоге нарушения оперативно устранены. Новый учебный год школьники встретят в безопасных условиях.