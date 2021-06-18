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Происшествия18 июня 2021 19:47

За поджог двух автомобилей туляк отправится в колонию на 3,5 года

Приговор по уголовному делу вынес Привокзальный районный суд
Елена Иргиз
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Приговор по уголовному делу вынес Привокзальный районный суд

Приговор по уголовному делу вынес Привокзальный районный суд

Фото: Алексей ФОКИН

За поджог двух автомобилей туляк отправится в колонию на 3,5 года. Приговор по уголовному делу вынес Привокзальный районный суд.

Как было установлено в ходе судебного следствия, обвиняемый, действуя из хулиганских побуждений облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджег «Ладу Гранта», которая принадлежала незнакомому ему мужчине. В результате машина была уничитожена. Ущерб от пожара составли 250 000 рублей.

Позже обвиняемый также поджег автомобиль марки «ЛУИДОР ЗОЮ GV», стоимостью в 2 211 068 рублей.

Суд приговорил обвиняемого к 3,5 годам колонии строгого режима. Также потерпевшие могут взыскать стоимость уничтоженных автомобилей отдельным гражданским иском.