Приговор по уголовному делу вынес Привокзальный районный суд Фото: Алексей ФОКИН

За поджог двух автомобилей туляк отправится в колонию на 3,5 года. Приговор по уголовному делу вынес Привокзальный районный суд.

Как было установлено в ходе судебного следствия, обвиняемый, действуя из хулиганских побуждений облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджег «Ладу Гранта», которая принадлежала незнакомому ему мужчине. В результате машина была уничитожена. Ущерб от пожара составли 250 000 рублей.

Позже обвиняемый также поджег автомобиль марки «ЛУИДОР ЗОЮ GV», стоимостью в 2 211 068 рублей.

Суд приговорил обвиняемого к 3,5 годам колонии строгого режима. Также потерпевшие могут взыскать стоимость уничтоженных автомобилей отдельным гражданским иском.