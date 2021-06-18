Туляка наказали на сто тысяч рублей за пользование чужой банковской картой Фото: Алексей ФОКИН

Так, установлено, что мужчина, живя вместе с обладательницей двух карт ПАО «Сбербанк России» и зная пин-коды, неоднократно снимал с них деньги в ближайшем банкомате и далее распоряжался ими по своему усмотрению. При этом действовал он тогда, когда потерпевшая спала.

Таким образом, обвиняемый похитил у сожительницы 24600 рублей.

Приговором суда мужчина по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ теперь выплатит штраф в размере 105 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.