Туляка наказали на сто тысяч рублей за пользование чужой банковской картой
Фото: Алексей ФОКИН
Так, установлено, что мужчина, живя вместе с обладательницей двух карт ПАО «Сбербанк России» и зная пин-коды, неоднократно снимал с них деньги в ближайшем банкомате и далее распоряжался ими по своему усмотрению. При этом действовал он тогда, когда потерпевшая спала.
Таким образом, обвиняемый похитил у сожительницы 24600 рублей.
Приговором суда мужчина по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ теперь выплатит штраф в размере 105 тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу.