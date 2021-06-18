В Туле пассажиров перевозили три неисправные маршрутки Фото: материалы пресс-служб

В Туле сотрудники Госавтоинспекции и Ространснадзора проверили маршрутные такси на улицах города.

В ходе инспекции стало ясно, что у трех транспортных средств были технические нарушения, с которыми запрещена эксплуатация автомобилей.

В отношении водителей сотрудники ГИБДД составили 3 административных материала за управление неисправной машиной, еще 2 - за отсутствие предрейсового техосмотра и одно - за то, что в машине не было условий для перевозки инвалидов.

Все автомобили нарушителей отвезли на штрафстоянку.