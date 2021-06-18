Сразу три памятных места, символизирующие границу передовой линии обороны Тулы, признаны предметом охраны Фото: Игорь КОПЫТОВ

Так, одна из территорий, обозначенная как «Место боев и передовая линия обороны Тулы от фашистских захватчиков в октябре-декабре 1941 г.» находится на пересечении улиц Оружейной и Болдина - на территории современной жилой застройки, в непосредственной близости от Площади Победы

Второй объект «Здесь в октябре-декабре 1941 г. проходил передний край обороны г. Тула, где были остановлены и разгромлены гитлеровские полчища» находится по адресу: ул. 9 Мая, 153. К 35-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на территории достопримечательного места был установлен памятный знак.

Третья территория «Места боёв и передний край обороны г. Тулы от фашистских захватчиков» расположена в Рогожинском посёлке на углу улицы Ак. Павлова, 3. Поблизости на ул. Тимирязева в 1980 году установлена памятная стела «Здесь проходил передний край обороны Тулы».