В Туле вынесли приговор гражданину Китая, связанному с делом суррогатных матерей Фото: Алексей ФОКИН

Вынесен обвинительный приговор 37-летнему гражданину Китая, который признан виновным в даче взятки должностному лицу через посредника в значительном размере.

Установлено, что в феврале 2021 года злоумышленница, являлась сотрудницей частной медицинской организации из Воронежа, представлявшая интересы иностранных граждан, передала главному врачу роддома взятку в размере 10 тысяч рублей за оформление и выдачу согласий суррогатных матерей в их отстутствие. Кроме того, посредница передала начальнику отдела комитета ЗАГС 150 тысяч за беспрепятственное оформление документов по регистрации рождения детей от них.

Благодаря тому, что врач и сотрудница ЗАГС заранее сообщили о готовящемся преступлении в органы, посредница была задержана. Далее «клубок» раскрутился до гражданина КНР. Последнему назначено наказание в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей. Жительница же Воронежа еще в мае этого года была оштрафована на 150 000 рублей.