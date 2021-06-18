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Общество18 июня 2021 12:47

В Туле, возможно, сменится начальник управления градостроительства и архитектуры

Появилась информация о том, что занимающий эту должность городской чиновник покидает свой пост
Игорь КОПЫТОВ
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В Туле, возможно, сменится начальник управления градостроительства и архитектуры

В Туле, возможно, сменится начальник управления градостроительства и архитектуры

Фото: Алексей ФОКИН

Об этом сообщил информационный портал Myslo, ссылаясь на собственный источник. Однако в администрации города пока информацию об уходе с поста начальника управления градостроительства и архитектуры администрации Тулы Алексея Сорокина официально не подтверждают.

Сорокин до прихода в 2018 году в горадминистрацию занимал должность директора департамента строительства в АО «Корпорация развития Тульской области».