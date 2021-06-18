В Туле, возможно, сменится начальник управления градостроительства и архитектуры Фото: Алексей ФОКИН

Об этом сообщил информационный портал Myslo, ссылаясь на собственный источник. Однако в администрации города пока информацию об уходе с поста начальника управления градостроительства и архитектуры администрации Тулы Алексея Сорокина официально не подтверждают.

Сорокин до прихода в 2018 году в горадминистрацию занимал должность директора департамента строительства в АО «Корпорация развития Тульской области».