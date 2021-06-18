Трое жителей Тульской области подарили телефонным мошенникам почти 250 тысяч рублей Фото: Алексей ФОКИН

За прошедшие сутки у трех жителей региона преступниками были похищены более 248 тысяч рублей.

При этом, как показывает опыт, туляки осведомлены о способах обмана по телефону, но продолжают попадаться на уловки злоумышленников. Так, еще одной из жертв стала 64-летняя тулячка. Мошенники, используя телефонную связь, обманным путем убедили женщину перевести денежные средства на их лицевой счет 1 миллион рублей.