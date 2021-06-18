Газовщику предъявлено обвинение в оказании некачественных услуг, из-за чего в Тульской области погибли мать и дитя Фото: материалы пресс-служб

По версии следствия, 14 апреля 2020 года мастер организации, ответственный за проверку вентиляционных каналов одного из домов на улице Спортивная города Богородицк, в ходе проверки выявил повреждение дымового канала одной из квартир, однако об этом никому не сообщил и не предпринял мер, направленных на устранение выявленного повреждения. Из-за скопления угарного газа днем 22 апреля 2021 года проживавшие в квартире 21-летняя женщина и ее 5-месячный ребенок получили отравление, в результате чего скончались. Погибших обнаружил отец семейства, вернувшийся домой.

58-летнему мастеру одного из обществ с ограниченной ответственностью, осуществляющего деятельность по периодической проверке, прочистке и ремонту вентиляционных каналов в помещениях с газовым оборудованием, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ.

Сам обвиняемый отказался от дачи показаний.

Расследование уголовного дела продолжается.