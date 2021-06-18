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Общество18 июня 2021 11:07

В Туле появится вторая стена памяти ликвидаторам аварии Чернобыльской АЭС

Монументальный комплекс на улице Калинина дополнят
Игорь КОПЫТОВ
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В Туле появится вторая стена памяти ликвидаторам аварии Чернобыльской АЭС

В Туле появится вторая стена памяти ликвидаторам аварии Чернобыльской АЭС

Фото: материалы пресс-служб

Сквер ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС на улице Калинина в Пролетарском округе претерпевает реконструкцию. Рядом с уже имеющимся мемориалом возводят еще одну Стену памяти.

Имеющаяся была открыта в день 30-летия чернобыльской катастрофы в 2016 году. Сейчас имен на табличках стало гораздо больше, чем первоначально - свободного места для внесения данных о ликвидаторах не осталось. В этой связи решено возвести вторую часть комплекса.

К работам по обустройству приступили уже накануне, 17 июня.