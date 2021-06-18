18, 19 и 20 июня из-за ремонта улиц в Туле изменится схема движения трамваев и троллейбусов Фото: Алексей ФОКИН

Вызвано это проведением ремонта дорожного покрытия ул. Октябрьской и ул. Металлургов. Так, 18-19 июня с 21.00 до 5.00 маршрут № 1 «Малые Гончары – ст. Южная» будет ходить по схеме: пр. Ленина – ул. Советская – Красноармейский пр. – Московский вокзал; № 4 «Ст. Южная – пос. Горелки»: пр. Ленина – ул. 9 Мая – ул. Болдина – ул. Дм. Ульянова – ул. Первомайская – пр. Ленина – ул. Советская – ул. Октябрьская – ул. Луначарского; № 6 «Московский вокзал – пос. Горелки»: ул. Путейская – Красноармейский пр. – ул. Советская – ул. Октябрьская – ул. Луначарского.

Трамваи, с 18 по 20 июня в период с 22.00 до 05.00 будут ходить по схеме: № 7 «Стадион «Металлург» – Щегловская Засека»: депо – ул. Плеханова – ул. Марата – ул. Кутузова – ул. Кирова – ул. Щегловская Засека; № 9 «Московский вокзал – стадион «Металлург»: ул. Коминтерна – ул. Советская – Чулковский мост – ул. Пролетарская – ул. Епифанская – ул. Марата – ул. Плеханова – депо; № 10 «Стадион «Металлург» - Кондитерская фабрика»: депо – ул. Плеханова – ул. Марата – ул. Епифанская – Демидовский путепровод – ул. Советская – ул. Коминтерна – Павшинский путепровод – ул. Воздухофлотская – ул. Тихмянова – Одоевское шоссе; № 13 «Пос. Менделеевский – стадион «Металлург»: пр. Ленина – ул. Станиславского – ул. Н. Руднева – ул. Агеева – ул. Тимирязева – ул. Михеева – Перекопский переулок – ул. Кауля – ул. Оборонная – ул. Советская – Чулковский мост – ул. Пролетарская – ул. Епифанская – ул. Марата – ул. Плеханова – депо.