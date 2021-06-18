В Туле задержали хулиганов, напавших с газовым пистолетом на двоих парней

Фото: кадр из видео, видео: "Тула Жесть"

Тульские полицейские задержали хулиганов, устроивших драку во дворе одного из домов на Красноармейском проспекте. Вечером 13 июня там компания из четырех парней напала на двух мужчин, о чем сообщили очевидцы в социальных сетях. В руках нападавших был также газовый пистолет.

Полиция проверила все обстоятельства происшествия. Выяснилось, что в драке участвовали парни 22, 20, 18 и 17 лет. Сотрудники регионального УМВД проводят с ними профилактические мероприятия.