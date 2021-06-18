За минувшие сутки в Туле составлено 78 протоколов за нарушение масочного режима Фото: Алексей ФОКИН

На территории региона по-прежнему действует масочный режим – ношение масок является обязательным в магазинах, торговых центрах и в общественном транспорте.

За сутки полицейские составили 78 административных протоколов за отсутствие средств индивидуальной защиты органов дыхания: 38 – в магазинах, 3 – в транспорте, 17 – на остановках, 20 – в общественных зданиях.

Напомним, что согласно ст. 20.6.1 КоАП РФ за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности предусмотрен штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей.