Защитник тульского «Арсенала» Кирилл Комбаров завершил игровую карьеру Фото: материалы пресс-служб

Вместе с тем, Комбаров может продолжить работу в системе клуба. Но уже на административной должности - такое предложение ему сделал президент «Арсенала» Гурам Аджоев.

Начинал 34-летний Комбаров заниматься футболом в школе московского «Спартака». Однако является выпускнико школы столичного «Динамо». Играл также за московские «Торпедо» и «Спартак-2», а также «Томь».

Вице-чемпион России сезона-2011/12 в составе «Спартака», бронзовый призер чемпионата России 2008 года в составе «Динамо».

В «Арсенале» - с 12 января 2017 года.