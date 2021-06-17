Какие дома в Туле останутся без электричества 18 июня

Публикуем список адресов Фото: Алексей ФОКИН

Завтра, 18 июня, в Туле отключат электроэнергию в некоторых домах из-за различных работ:

- капитальный ремонт электрооборудованния;

- установка щита учёта;

- монтаж проводов;

- выправка опор и др.

Так, с 9:00 до 17:00 электроэнергии не будет в домах по адресам:

ул. Бондаренко, 12; ул. Луначарского, 59, 61, 63, 63-б; ул. 1-я Гостеевская, 11, 12; ул. С. Щедрина, 11-19 (нечётн.), 14-26 (чётн.); ул. Ак. Павлова, 115-141 (нечётн.), 128-142 (чётн.); ул. Станиславского, 62-92 (чётн.), 85-95 (нечётн.); ул. С. Стальского, 21-25 (нечётн.), 34-38 (чётн.); ул. Лескова, 13-23-а (нечётн.), 2-6 (чётн.); ул. Лазо, 14; ул. Котовского, 22, 35, 37, 36, 26; ул. Первомайская, 8, 10; пр-т Ленина, 60; ул. Рязанская, 36-а, 34, 38-а, 34-а, 30 к. 2, 32 к. 1, 34 к. 1, 34 к. 2, 34 к. 3, 32 к. 2, 34 к. 4; ул. Шухова, 22-в; ул. Р. Зорге, 13, 25, 19, 15 к. 2, 19-б; ул. Немцова, 21, 19, 15, 17; ул. Кутузова, 24; ул. Маяковского, 2-а, 3-а, 8-а, 2-28; ул. Кольцова, 25-а, 20-а, 20-б, 24-а, 2-а, 2-б, 2-е, 7-а, 7-б, 2-24 (чётн.), 3-31 (нечётн.); ул. Р, Зорге, 1-9 (нечётн.), 2-14 (чётн.), 2-д; ул. Короткая, 1-а, 2-а, 6-а, 1-7; ул. Крупской, 14-а, 2-а, 2-14 (чётн.), 1-25 (нечётн.); ул. Максимовского, 197-а, 208, 214, 218, 222, 210, 212, 212-а, 214-а, 215, 220, 197;

Мясново: ул. Чмутова, 170-а, 170-180 (чётн.), 119-153 (нечётн.), 204, 206, 208; 11-й Полюсный пр-зд, 2-48 (чётн.), 3-41 (нечётн.); ул. Тихмянова, 1-п; 12-й пр-зд, 2, 2-а, 12, 18-а; 10-й пр-зд, 1-н, 1-м, 1-д, 1-и, 1-л, 1-к, 2-и, 2-з; ул. Санаторная, 4-а, 8-а, 8-22 (чётн.); пер. Санаторный, 6 ,8, 8-а, 10; 10-й пр-зд, 64-78 (чётн.), 73; пер. 1-й Шоссейный, 5-21 (нечётн.), 12-30 (чётн.); ул. Одоевское ш., 56, 58, 27-а.