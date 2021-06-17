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Происшествия17 июня 2021 15:55

Уголовным делом закончился для жителя Тульской области поход в магазин с чужой картой

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы
Елена Иргиз
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Уголовным делом закончился для жителя Тульской области поход в магазин с чужой картой

Уголовным делом закончился для жителя Тульской области поход в магазин с чужой картой

Фото: Алексей ФОКИН

Уголовным делом закончился для жителя Тульской области поход в магазин с чужой картой. Его задержала полиция.

В Новомосковске 54-летний местный житель воспользовался чужой картой, которую нашел. Ее ранее потеряла также местная жительница.

Мужчина отправился в магазин и оплатил покупки найденной карточкой. Уточняется, что всего со счета было списано больше двух тысяч рублей.

Злоумышленника задержали, возбуждено уголовное дело по статье «Кража», максимальный срок – до десяти лет лишения свободы.