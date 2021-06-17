Подростков ждут познавательные экскурсии и занятия Фото: материалы пресс-служб

Летний досуговый клуб «Зверские каникулы» приглашает школьников провести десять дней рядом с обитателями зоопарка. Подростков ждут познавательные экскурсии и занятия, общение с обитателями лабораторий, игры и эстафеты на свежем воздухе.

А также участники клуба смогут найти новых друзей, расширить область своих интересов, углубить свои знания в области биологии Фото: материалы пресс-служб

А также участники клуба смогут найти новых друзей, расширить область своих интересов, углубить свои знания в области биологии. После окончания смены все «выпускники» получают памятный сувенир.

После окончания смены все «выпускники» получают памятный сувенир Фото: материалы пресс-служб

Летняя смена продлится 10 дней (с понедельника по пятницу), приглашаются школьники в возрасте от 10 до 13 лет.

Максимальное количество детей в группе начинается от 5 человек и не должно превышать 10.

Тульский экзотариум приглашает школьников на летние смены Фото: материалы пресс-служб

Информация и запись в группы: 8-902-906-92-45 или 770-118 (доб. 4), с 10.00 до 17.00.