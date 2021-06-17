Выборы губернатора Тульской области состоятся 19 сентября Фото: Алексей ФОКИН

Выборы губернатора Тульской области состоятся 19 сентября 2021 года. Такое постановление приняла сегодня областная Дума.

Напомним, что прошлые выборы прошли 18 сентября 2016 года. Тогда в них победил Алексей Дюмин, набрав 84,17 процентов голосов. На этом посту действующий глава региона сменил Владимира Груздева.

Отметим также, что в марте 2021 года Тульская областная Дума приняла новый закон "О выборах губернатора Тульской области". Теперь голосование можно провести в течение трех дней. Также граждане смогут голосовать по месту нахождения, а не по месту прописки.