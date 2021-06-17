В Туле охранники учебных заведений работали без лицензии
Фото: Алексей ФОКИН
В Туле охранники работали без лицензий. Прокуратура Советского района провела проверку двух частных охранных компаний.
Как оказалось, в учреждениях высшего и среднего образования работали охранники, не имеющие удостоверения частного охранника, а также личной карточки.
Нарушения уже устранены, а виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности: организациям придется заплатить штраф в 30 тыс. рублей.
Штрафы получили и не имеющие лицензии охранники – им придется заплатить по 2,5 тыс. рублей.